So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heartland Express-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Heartland Express-Aktie 21,60 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 46,296 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 475,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,50 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express belief sich zuletzt auf 777,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at