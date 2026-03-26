NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Heartland Express-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,536 Heartland Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (10,38 USD), wäre das Investment nun 67,84 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 32,16 Prozent gleich.

Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 803,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at