Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Lohnende Heartland Express-Anlage?
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Heartland Express-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,536 Heartland Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (10,38 USD), wäre das Investment nun 67,84 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 32,16 Prozent gleich.
Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 803,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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