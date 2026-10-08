Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Profitables Heartland Express-Investment?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.10.2023 wurde die Heartland Express-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,47 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 69,109 Heartland Express-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Heartland Express-Papiers auf 11,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,05 Prozent.
Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 875,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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