NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Heartland Express-Aktien gewesen.

Am 08.10.2023 wurde die Heartland Express-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,47 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 69,109 Heartland Express-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Heartland Express-Papiers auf 11,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,05 Prozent.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 875,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at