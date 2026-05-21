Heartland Express Aktie

Heartland Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Frühe Investition 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Heartland Express eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Heartland Express-Aktie bei 15,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 648,088 Anteilen. Die gehaltenen Heartland Express-Aktien wären am 20.05.2026 9 092,68 USD wert, da der Schlussstand 14,03 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,07 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Heartland Express eine Marktkapitalisierung von 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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