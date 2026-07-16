Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Rentable Heartland Express-Investition?
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Heartland Express-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,40 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,935 Heartland Express-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 942,86 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 15.07.2026 auf 14,52 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,71 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Heartland Express bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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