WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

Heartland Express-Anlage im Blick 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Heartland Express eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.02.2023 wurden Heartland Express-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Heartland Express-Aktie bei 16,44 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 608,273 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 10,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 490,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35,10 Prozent.

Insgesamt war Heartland Express zuletzt 840,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

