NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Heartland Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heartland Express-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Heartland Express-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,57 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hat, hat nun 56,915 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.06.2026 830,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,59 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,96 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Heartland Express eine Börsenbewertung in Höhe von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at