Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Rentable Heartland Express-Anlage?
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heartland Express von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 17,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,583 Heartland Express-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 73,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,10 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 26,86 Prozent gleich.
Heartland Express war somit zuletzt am Markt 991,13 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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