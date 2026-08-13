Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Lohnende Heartland Express-Investition? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heartland Express von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Heartland Express-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Heartland Express-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,55 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 643,087 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 7 903,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,96 Prozent.

Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 913,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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