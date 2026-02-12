NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.02.2016 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heartland Express-Papier bei 19,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,249 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,05 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 11.02.2026 auf 11,82 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 62,05 USD, was einer negativen Performance von 37,95 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich jüngst auf 915,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at