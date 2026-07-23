NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.07.2021 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heartland Express-Papier bei 16,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 601,685 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 169,68 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 22.07.2026 auf 15,24 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 169,68 USD, was einer negativen Performance von 8,30 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich jüngst auf 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at