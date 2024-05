NASDAQ Composite Index-Papier Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidrick Struggles International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Heidrick Struggles International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.05.2014 wurden Heidrick Struggles International-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,533 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 849,04 USD, da sich der Wert einer Heidrick Struggles International-Aktie am 29.05.2024 auf 34,54 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 849,04 USD entspricht einer Performance von +84,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Heidrick Struggles International einen Börsenwert von 710,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at