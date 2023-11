NASDAQ Composite Index-Papier Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heidrick Struggles International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Heidrick Struggles International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.11.2018 wurde das Heidrick Struggles International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heidrick Struggles International-Anteile betrug an diesem Tag 35,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,856 Heidrick Struggles International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.11.2023 auf 25,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 26,84 Prozent gesunken.

Der Heidrick Struggles International-Wert an der Börse wurde auf 505,76 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at