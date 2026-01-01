Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Henry Schein-Investment im Blick
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Henry Schein-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,119 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (75,58 USD), wäre das Investment nun 1 218,26 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,83 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
