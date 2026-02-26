Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 65,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, befänden sich nun 1,522 Henry Schein-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,67 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 25.02.2026 auf 81,91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 24,67 Prozent.
Henry Schein wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,81 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
