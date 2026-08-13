Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Henry Schein-Anlage im Blick 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henry Schein-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Henry Schein-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Henry Schein-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 64,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,541 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 90,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39,84 Prozent vermehrt.

Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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