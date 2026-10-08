Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Langfristige Anlage 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Henry Schein eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Henry Schein-Papier letztlich bei 63,44 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hat, hat nun 157,621 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 13 186,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,66 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,87 Prozent.

Jüngst verzeichnete Henry Schein eine Marktkapitalisierung von 9,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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