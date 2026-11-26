Das wäre der Gewinn bei einem frühen Henry Schein-Investment gewesen.

Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,358 Henry Schein-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,49 USD, da sich der Wert einer Henry Schein-Aktie am 25.11.2026 auf 88,73 USD belief. Mit einer Performance von +20,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Henry Schein eine Börsenbewertung in Höhe von 9,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at