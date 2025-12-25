NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Henry Schein-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der Henry Schein-Aktie statt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65,83 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, befänden sich nun 15,191 Henry Schein-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 76,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 157,38 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,74 Prozent gesteigert.

Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at