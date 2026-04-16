NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Henry Schein-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Henry Schein-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,051 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 087,82 USD, da sich der Wert einer Henry Schein-Aktie am 15.04.2026 auf 77,42 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,78 Prozent gesteigert.

Henry Schein wurde am Markt mit 8,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at