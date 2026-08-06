Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Rentabler Henry Schein-Einstieg? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Henry Schein-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Henry Schein-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129,820 Henry Schein-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 89,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 630,53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,31 Prozent angezogen.

Henry Schein wurde am Markt mit 10,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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