Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Lukratives Henry Schein-Investment? 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Henry Schein eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,79 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, befänden sich nun 137,382 Henry Schein-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (82,82 USD), wäre die Investition nun 11 377,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,78 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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