Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lukratives Henry Schein-Investment?
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,79 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, befänden sich nun 137,382 Henry Schein-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (82,82 USD), wäre die Investition nun 11 377,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,78 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henry Schein Inc.
Analysen zu Henry Schein Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henry Schein Inc.
|73,50
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.