Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lohnende Henry Schein-Investition?
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Henry Schein-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,81 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,497 Anteilen. Die gehaltenen Henry Schein-Aktien wären am 18.03.2026 109,44 USD wert, da der Schlussstand 73,12 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 9,44 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Henry Schein belief sich zuletzt auf 8,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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