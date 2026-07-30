NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Henry Schein-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Henry Schein-Aktie bei 79,67 USD. Bei einem Henry Schein-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,552 Henry Schein-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 077,32 USD, da sich der Wert einer Henry Schein-Aktie am 29.07.2026 auf 85,83 USD belief. Damit wäre die Investition um 7,73 Prozent gestiegen.

Am Markt war Henry Schein jüngst 9,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at