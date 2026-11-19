Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Frühe Investition
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2023 wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Henry Schein-Aktie 68,75 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Henry Schein-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,455 Henry Schein-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 85,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 464,00 USD wert. Damit wäre die Investition 24,64 Prozent mehr wert.
Henry Schein wurde am Markt mit 9,18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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