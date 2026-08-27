NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Henry Schein-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 76,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,124 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 760,57 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Papiers am 26.08.2026 auf 90,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,61 Prozent gesteigert.

Henry Schein wurde am Markt mit 9,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at