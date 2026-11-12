Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Frühes Investment
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,729 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 88,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 213,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,39 Prozent erhöht.
Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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