Performance unter der Lupe 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Henry Schein-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.02.2025 wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Henry Schein-Anteile bei 81,91 USD. Bei einem Henry Schein-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,221 Henry Schein-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 91,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,12 Prozent verringert.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 8,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Henry Schein Inc.

Analysen zu Henry Schein Inc.

Aktien in diesem Artikel

Henry Schein Inc. 67,32 3,22% Henry Schein Inc.

