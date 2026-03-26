NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henry Schein-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Henry Schein-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 65,88 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Henry Schein-Aktie investierten, hätten nun 15,179 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 127,07 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Papiers am 25.03.2026 auf 74,25 USD belief. Mit einer Performance von +12,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Henry Schein wurde am Markt mit 8,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at