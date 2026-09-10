Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Profitable Henry Schein-Investition?
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Henry Schein-Aktie 62,30 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,051 Henry Schein-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 411,99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 41,20 Prozent.
Henry Schein markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henry Schein Inc.
Analysen zu Henry Schein Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henry Schein Inc.
|75,00
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.