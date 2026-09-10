Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Profitable Henry Schein-Investition? 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Henry Schein eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Henry Schein-Aktie 62,30 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,051 Henry Schein-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 411,99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 41,20 Prozent.

Henry Schein markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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