NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Henry Schein-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Henry Schein-Aktie an diesem Tag 68,64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,569 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 1 300,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,29 USD belief. Das entspricht einem Plus von 30,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte Henry Schein einen Börsenwert von 9,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at