NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henry Schein-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 76,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 130,124 Henry Schein-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (75,88 USD), wäre das Investment nun 9 873,78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,26 Prozent eingebüßt.

Henry Schein war somit zuletzt am Markt 8,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at