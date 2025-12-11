Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Langfristige Anlage
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henry Schein-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 76,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 130,124 Henry Schein-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (75,88 USD), wäre das Investment nun 9 873,78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,26 Prozent eingebüßt.
Henry Schein war somit zuletzt am Markt 8,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henry Schein Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Henry Schein Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henry Schein Inc.
|64,34
|0,06%