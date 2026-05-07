Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Langfristige Investition
|
07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren eingebracht
Am 07.05.2023 wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79,75 USD. Bei einem Henry Schein-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,539 Henry Schein-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2026 auf 72,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 908,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Henry Schein bezifferte sich zuletzt auf 8,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!