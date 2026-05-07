NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Henry Schein-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 07.05.2023 wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79,75 USD. Bei einem Henry Schein-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,539 Henry Schein-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2026 auf 72,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 908,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Henry Schein bezifferte sich zuletzt auf 8,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at