NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Henry Schein-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Henry Schein-Aktie bei 86,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,617 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 81,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 949,00 USD wert. Mit einer Performance von -5,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9,55 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
