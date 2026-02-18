NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Commerce von vor 5 Jahren eingefahren

Heritage Commerce Aktie
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Heritage Commerce-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Heritage Commerce-Aktie an diesem Tag 9,05 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Heritage Commerce-Aktie investierten, hätten nun 11,050 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (13,44 USD), wäre die Investition nun 148,51 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 48,51 Prozent.
Der Börsenwert von Heritage Commerce belief sich jüngst auf 818,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
