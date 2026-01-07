NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Commerce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Commerce-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Heritage Commerce-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Heritage Commerce-Aktie an diesem Tag bei 9,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,013 Heritage Commerce-Anteilen. Die gehaltenen Heritage Commerce-Anteile wären am 06.01.2026 136,89 USD wert, da der Schlussstand 12,43 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 36,89 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Heritage Commerce eine Börsenbewertung in Höhe von 755,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at