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Heritage Commerce Aktie

Heritage Commerce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098

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Performance unter der Lupe 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Commerce von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Heritage Commerce gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Heritage Commerce-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,04 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 83,056 Heritage Commerce-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.03.2026 1 016,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,66 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Heritage Commerce zuletzt 753,25 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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