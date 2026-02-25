Heritage Commerce Aktie

Heritage Commerce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Commerce-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Heritage Commerce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Heritage Commerce-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Heritage Commerce-Papier an diesem Tag 9,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Heritage Commerce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 106,270 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Heritage Commerce-Anteile wären am 24.02.2026 1 347,50 USD wert, da der Schlussstand 12,68 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 347,50 USD entspricht einer Performance von +34,75 Prozent.

Insgesamt war Heritage Commerce zuletzt 776,36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heritage Commerce Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Heritage Commerce Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heritage Commerce Corp. 12,87 1,50% Heritage Commerce Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen