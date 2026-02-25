NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Commerce-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heritage Commerce Aktie
Vor 10 Jahren wurde die Heritage Commerce-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Heritage Commerce-Papier an diesem Tag 9,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Heritage Commerce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 106,270 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Heritage Commerce-Anteile wären am 24.02.2026 1 347,50 USD wert, da der Schlussstand 12,68 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 347,50 USD entspricht einer Performance von +34,75 Prozent.
Insgesamt war Heritage Commerce zuletzt 776,36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
