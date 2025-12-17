NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Heritage Commerce-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,04 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Heritage Commerce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 76,687 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 930,21 USD, da sich der Wert einer Heritage Commerce-Aktie am 16.12.2025 auf 12,13 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,98 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Heritage Commerce eine Marktkapitalisierung von 743,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at