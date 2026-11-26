Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Rentables Heritage Financial-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,85 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 437,637 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 903,72 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 25.11.2026 auf 27,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,04 Prozent angezogen.
Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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