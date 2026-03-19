NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 561,482 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 24,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 879,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,80 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at