Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Langfristige Performance
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,78 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,243 Heritage Financial-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (30,01 USD), wäre die Investition nun 1 687,85 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 687,85 USD, was einer positiven Performance von 68,79 Prozent entspricht.
Am Markt war Heritage Financial jüngst 1,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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