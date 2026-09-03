NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Heritage Financial-Aktien gewesen.

Am 03.09.2016 wurden Heritage Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Heritage Financial-Anteile letztlich bei 18,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 539,957 Heritage Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 15 782,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,83 Prozent erhöht.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at