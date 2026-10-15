NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Heritage Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Heritage Financial-Aktie letztlich bei 16,07 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 622,278 Heritage Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 26,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 726,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,27 Prozent angewachsen.

Heritage Financial war somit zuletzt am Markt 1,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at