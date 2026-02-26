NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Heritage Financial gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Heritage Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,48 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Heritage Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 408,497 Heritage Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 250,00 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 25.02.2026 auf 27,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,50 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Heritage Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 920,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at