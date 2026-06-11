NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Heritage Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Heritage Financial-Aktie letztlich bei 17,63 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 567,215 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 290,41 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 10.06.2026 auf 28,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,90 Prozent angewachsen.

Am Markt war Heritage Financial jüngst 1,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at