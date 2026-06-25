Heritage Financial Aktie

Heritage Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Performance unter der Lupe 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Heritage Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Heritage Financial-Aktie 16,10 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 62,112 Heritage Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 28,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 800,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,00 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Heritage Financial eine Marktkapitalisierung von 1,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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