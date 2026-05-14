Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Langfristige Investition 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,850 Heritage Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.05.2026 1 488,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,89 Prozent vermehrt.

Heritage Financial wurde am Markt mit 1,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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