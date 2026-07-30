NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Heritage Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Heritage Financial-Aktie bei 24,19 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Heritage Financial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,134 Heritage Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,36 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 29.07.2026 auf 29,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,36 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Heritage Financial eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at