Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Frühe Anlage
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Der Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,80 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hat, hat nun 5,618 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 27,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,13 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 52,13 Prozent.
Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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