Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Frühe Anlage 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Der Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,80 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hat, hat nun 5,618 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 27,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,13 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 52,13 Prozent.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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